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Израиль

Переговорщики вернулись из Катара: "Мы не будем молчать о пытках заложников голодом"

Заложники
Катар
время публикации: 10 февраля 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 17:44
Переговорщики вернулись из Катара: "Мы не будем молчать о пытках заложников голодом"
AP Photo/Ariel Schalit

Члены израильской переговорной группы, вернувшиеся из Дохи, во вторник примут участие в заседании "узкого" кабинета, по итогам которого будут приняты решения о дальнейшем продвижении переговоров.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", они говорили с посредниками в Катаре о чудовищном состоянии вернувшихся в субботу заложников и о повторяющихся нарушениях со стороны ХАМАСа во время действия соглашения.

Представители делегации, возглавляемой координатором по вопросу пленных и пропавших без вести Галем Хиршем, заявили, что Израиль не будет молчать о физическом истощении заложников и о пытках, которые в отношении похищенных израильтян применяют террористы ХАМАСа.

Израильская делегация также обсудила технические детали продолжения переговоров, включая способы вовлечения в ход переговоров специального ближневосточного посланника президента США Стива Виткоффа.

Израиль
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