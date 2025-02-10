Переговорщики вернулись из Катара: "Мы не будем молчать о пытках заложников голодом"

Члены израильской переговорной группы, вернувшиеся из Дохи, во вторник примут участие в заседании "узкого" кабинета, по итогам которого будут приняты решения о дальнейшем продвижении переговоров.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", они говорили с посредниками в Катаре о чудовищном состоянии вернувшихся в субботу заложников и о повторяющихся нарушениях со стороны ХАМАСа во время действия соглашения.

Представители делегации, возглавляемой координатором по вопросу пленных и пропавших без вести Галем Хиршем, заявили, что Израиль не будет молчать о физическом истощении заложников и о пытках, которые в отношении похищенных израильтян применяют террористы ХАМАСа.

Израильская делегация также обсудила технические детали продолжения переговоров, включая способы вовлечения в ход переговоров специального ближневосточного посланника президента США Стива Виткоффа.