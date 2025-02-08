Израиль освободил 183 палестинских заключенных, включая 18 убийц

В обмен на освобождение троих израильских заложников, Израиль освободил из тюрем 183 палестинских заключенных, включая 18 приговоренных к пожизненному сроку и 54 приговоренных к длительному лишению свободы.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, некоторые из освобожденных в субботу, 8 февраля, палестинских заключенных были арестованы в ходе войны "Железные мечи" после 7 октября 2023 года.

42 освобожденных в субботу палестинских заключенных доставлены в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии, еще трое – в Иерусалим. Остальные депортированы в сектор Газы, в числе освобожденных 111 человек, которые были арестованы после "черной субботы" 7 октября.