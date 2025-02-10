N12: Нетаниягу попросил Трампа продлить срок пребывания ЦАХАЛа в Ливане

Израильский премьер во время встречи с Дональдом Трампом попросил его продлить срок пребывания ЦАХАЛа на юге Ливана. Об этом сообщил журналист Ярон Авраам на сайте N12.

Биньямин Нетаниягу свою просьбу аргументировал тем, что ливанская армия не пресекает нарушения со стороны "Хизбаллы" и предоставил американской администрации примеры.

Речь шла о том, чтобы отложить вывод израильских войск из южного Ливана на несколько недель. В Иерусалиме надеются, что Вашингтон пойдет навстречу с тем, чтобы не допустить возвращения "Хизбаллы" к границе с Израилем.