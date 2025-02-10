35-летний мужчина обнаружен на улице в Иерусалиме в критическом состоянии из-за переохлаждения

На улице А-Ганенет в Иерусалиме был обнаружен без сознания мужчина с признаками гипотермии. Мужчине, по оценкам парамедиков, примерно 35 лет. В критическом состоянии он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Парамедики рассказывают, что мужчина был обнаружен лежащим на тротуаре, его кожные покровы были холодными, он был без сознания, пульс не прощупывался.

МАДА обращается к общественности с призывом ежедневно поддерживать связь с членами семьи, соседями и знакомыми – пожилыми, больными людьми, живущими в одиночестве. Крайне опасна ситуация, что они могут упасть дома и будут не в состоянии вызвать помощь. МАДА также призывает убедиться, что у этих людей есть обогреватели, что они исправны, и что эти люди не нуждаются в помощи.