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Израиль

35-летний мужчина обнаружен на улице в Иерусалиме в критическом состоянии из-за переохлаждения

Мада
время публикации: 10 февраля 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 22:23
35-летний мужчина обнаружен на улице в Иерусалиме в критическом состоянии из-за переохлаждения
Chaim Goldberg/Flash90

На улице А-Ганенет в Иерусалиме был обнаружен без сознания мужчина с признаками гипотермии. Мужчине, по оценкам парамедиков, примерно 35 лет. В критическом состоянии он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Парамедики рассказывают, что мужчина был обнаружен лежащим на тротуаре, его кожные покровы были холодными, он был без сознания, пульс не прощупывался.

МАДА обращается к общественности с призывом ежедневно поддерживать связь с членами семьи, соседями и знакомыми – пожилыми, больными людьми, живущими в одиночестве. Крайне опасна ситуация, что они могут упасть дома и будут не в состоянии вызвать помощь. МАДА также призывает убедиться, что у этих людей есть обогреватели, что они исправны, и что эти люди не нуждаются в помощи.

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