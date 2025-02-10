Адвокат из Тель-Авива подозревается в присваивании квартир стариков

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 56-летнего Ронена Шахара, адвоката из Тель-Авива, по делу о крупном мошенничестве на миллионы шекелей, жертвами которого становились пожилые люди. Ронену Шахару вменяется мошенничество при отягчающих обстоятельствах, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, проникновение со взломом, кража и ряд других преступлений.

Согласно обвинительному заключению, в течение полутора лет до своего ареста обвиняемый действовал систематически и расчетливо с целью захвата недвижимости и денег пожилых людей, одиноких и нуждающихся в уходе, без их ведома и согласия посредством подделки документов и подписей и регистрации их имущества на подставных лиц. Несколько из жертв обвиняемого уже скончались.

Ронен Шахар самостоятельно или через других лиц подделывал завещания, договоры купли-продажи и другие документы, которые затем подавались в государственные организации. Подписи пожилых людей на этих документах обвиняемый также подделывал, указано в обвинительном заключении.

Также там указано, что обвиняемый использовал личные документы и чеки, украденные из домов пожилых людей. Чтобы скрыть свою причастность к мошенничеству и фальсификации документов, он обращался к знакомым адвокатам, чтобы они подавали поддельные документы в государственные организации вместо него.

Таким образом обвиняемый захватил или попытался захватить шесть объектов недвижимости стоимостью в миллионы шекелей. Расследованием преступлений занимался отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивской полиции.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей ввиду множественности случаев преступлений, систематичности и изощренности его действий, финансового масштаба преступлений и злоупотребления полномочиями и статусом адвоката.