Смотрич: "Необходимо навечно оккупировать территорию Газы"

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 10 февраля, заявил: "Нет еврея, чье сердце не переполняется радостью, когда в Израиль возвращаются заложники. Нет еврея, чье сердце не наполнилось бы возмущением при виде того, в каком состоянии они возвращаются и в каких условиях содержались".

"Проще всего мне было бы присоединиться к голосам сторонников сделки. Это принесло бы популярность и освободило бы от необходимости выслушивать нападки и несправедливые обвинения. Но я тверд и непреклонен в своем возражении против сделки", – продолжил Смотрич.

"История не простит близоруких и безответственных политиков, которые уже много месяцев толкают Израиль к капитуляции, к поражению. Необходимо возобновить военные действия, полностью прекратить ввоз гуманитарной помощи. Необходимо отказаться от практики точечных операций и навечно оккупировать территорию Газы в качестве ответа на бойню 7 октября", – заявил лидер "Ционут Датит".

Министр финансов потребовал немедленно вынести его план на утверждение кабинета. Одновременно он потребовал продолжить и расширить операцию в Иудее и Самарии. "Если арабские жители там не откажутся от террора, их судьба будет такой же, как судьба жителей Газы", – сказал Смотрич.