Адвокат Алекс Шуд подозревается в обмане клиентов, в основном русскоязычных пенсионеров

Мировой суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать имя адвоката, который подозревается в мошенничестве и обмане своих клиентов: объем мошенничества составляет около двух миллионов шекелей. Речь идет об адвокате по имени Алекс Шуд, который специализируется на сделках в сфере недвижимости.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен на шесть дней. Ему вменяется хищение, совершенное доверенным лицом, отмывание денег, мошенничество, получение чего-либо мошенническим путем, подделка документов и автомобильных номеров, налоговые и другие преступления.

Полиция обращается к тем, кто пострадал от действий подозреваемого, сообщить об этом в отдел по борьбе с мошенничеством Южного округа по телефону 08-6382718 или в общий диспетчерский центр с полиции по телефону 100.

Дело против адвоката Алекса Шуда получило название "Слепое доверие": жертвами подозреваемого стали не менее 20 человек, в основном пожилые русскоязычные репатрианты.

Как мы сообщали ранее, жертвами мошенничества стали израильтяне, желающие приобрести в Израиле квартиру. В рамках намечающейся "сделки" они передали в доверительное управление адвокату миллионы шекелей, с которыми он исчез.

Клиентам, которым все же удалось до адвоката дозвониться, он заявил, что он "на войне".

Адвокат Веред Итах-Шалев, к которой обратился один из пострадавших, заподозрила, что мошенник подделал повестку ЦАХАЛа ("Цав 8"). Через суд она получила ответ от армии, что мошенник не участвовал в боевых действиях и в последние годы не вызывался на резервистскую службу.

Веред Итах-Шалев разыскала других пострадавших от действий мошенника и подала жалобу в полицию, что привело к задержанию подозреваемого.

По данным телеканала "Кешет 12", вместе с адвокатом задержана его жена (тоже адвокат по профессии) и еще два человека – владельцы маклерской фирмы, через которую якобы должна была осуществляться покупка квартир для клиентов.