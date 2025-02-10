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Пресса

12-й телеканал: ПА готова отказаться от "премий за террор" – в обмен на американские уступки

США
Террористы
Палестинская администрация
время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 15:06
12-й телеканал: ПА готова отказаться от "премий за террор" – в обмен на американские уступки
AP Photo/Oded Balilty

Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, власти Палестинской автономии обратились к администрации США и сообщили ей о готовности изменить правила выплат пособий заключенным, признанным в Израиле виновными в террористической деятельности.

По информации обозревателя канала Эхуда Яари, согласно этому предложению, критерием выплат станет социо-экономическое положение семей заключенных, а не длительность приговора, зависящая от тяжести совершенных преступлений. Тем самым выплата перестанет быть "премией за террор".

Официальная Рамалла рассчитывает, что позволит США отменить закон Тейлора Форса, запрещающий США оказывать ПА финансовую помощь, пока палестинские власти не осудят террор и не перестанут выплачивать пособия террористам.

Более того, отмечает Яари: палестинская сторона сообщила американцам: она ожидает, что Израиль перестанет вычитать пособия террористам из суммы собираемых для ПА налогов. Они заявляют, что освобождение половины из 480 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, создает условия для подобной "реформы".

Пресса
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