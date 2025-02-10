В Ашдоде найдена пожилая женщина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

10 февраля в Ашдоде в одной из квартир была найдена женщина 79 лет в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения.

Пострадавшая доставлена в городскую больницу "Асута" в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Отмечается, что при падении женщина травмировала голову.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.