В Израиля за выходные дни три человека замерзли насмерть, двое в тяжелом состоянии

За минувшие дни в Израиле от переохлаждения (гипотермии) погибли три человека, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в диспетчерский центр МАДА поступило несколько вызовов о людях, пострадавших от холода.

Медики были вынуждены констатировать смерть женщины в возрасте около 40 лет в Эйлате, и двое пожилых людей, замерзшие в своих квартирах, скончались в больнице – женщина в возрасте 86 лет из Ашдода и 95-летний мужчина из Бней-Брака. Медики МАДА оказывали также помощь троим пострадавшим от переохлаждения, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести.

МАДА обращается к общественности с призывом ежедневно поддерживать связь с членами семьи, соседями и знакомыми – пожилыми, больными людьми, живущими в одиночестве. Крайне опасна ситуация, что они могут упасть дома и будут не в состоянии вызвать помощь. МАДА также призывает убедиться, что у этих людей есть обогреватели, что они исправны, и что эти люди не нуждаются в помощи.

Директор школы парамедиков "Маген Давид Адом" доктор Шафир Ботнер подчеркнул, что бригады МАДА в эти очень холодные дни ежедневно сталкиваются со случаями тяжелой гипотермии, которые иногда заканчиваются даже смертью. "Уязвимыми группами являются пожилые, больные люди, а также дети и младенцы, – отметил он. – Распознать гипотермию можно, прикоснувшись к коже человека, а также по цвету его губ и кончиков пальцев, мышечной дрожи, снижению кровяного давления, спутанности сознания, иногда даже по нарушению сердечного ритма и потере сознания".

Если мы сталкиваемся со случаев возможной гипотермии, необходимо немедленно позвонить в МАДА по телефону 101, и медики проинструктируют вас о необходимых действиях. Необходимо удалить тело от охлаждения (поднять с пола, завести с улицы в дом) и обеспечить постепенное его согревание при помощи одеяла или обогревателя до прибытия бригады МАДА.