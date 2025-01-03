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Израиль

Женские организации обратились в БАГАЦ по поводу призыва "харедим"

ЦАХАЛ
Верховный суд/БАГАЦ
Харедим
время публикации: 03 января 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 06:59
Женские организации обратились в БАГАЦ по поводу призыва "харедим"
Avshalom Sassoni/Flash90

"Израильское женское лобби", "Наамат", "Реформистский религиозный центр" и исследовательский институт "Конкорд" обратились в БАГАЦ с просьбой принять их в качестве "друзей суда" при рассмотрении иска о призыве 80 тысяч ультраортодоксальных евреев призывного возраста.

Иск будет рассматриваться в ближайшую среду, и организации просят убедиться, что призыв "харедим" не нанесет "тяжелого и несоразмерного ущерба правам женщин-военнослужащих".

"Можно понять требования "харедим" о строгой кошерности, уроках Торы и даже запрете уединения с женщинами. Однако нельзя допустить полного исключения женщин из окружения военнослужащих-"харедим. Так же, как ультраортодоксальные евреи встречаются с женщинами в банке или на почте, они будут встречаться с женщинами-военнослужащими в процессе призыва, в столовой, в транспорте на базу, в военторге, в оружейной или в качестве непосредственного командира", - говорится в обращении.

Израиль
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