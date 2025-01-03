Женские организации обратились в БАГАЦ по поводу призыва "харедим"

"Израильское женское лобби", "Наамат", "Реформистский религиозный центр" и исследовательский институт "Конкорд" обратились в БАГАЦ с просьбой принять их в качестве "друзей суда" при рассмотрении иска о призыве 80 тысяч ультраортодоксальных евреев призывного возраста.

Иск будет рассматриваться в ближайшую среду, и организации просят убедиться, что призыв "харедим" не нанесет "тяжелого и несоразмерного ущерба правам женщин-военнослужащих".

"Можно понять требования "харедим" о строгой кошерности, уроках Торы и даже запрете уединения с женщинами. Однако нельзя допустить полного исключения женщин из окружения военнослужащих-"харедим. Так же, как ультраортодоксальные евреи встречаются с женщинами в банке или на почте, они будут встречаться с женщинами-военнослужащими в процессе призыва, в столовой, в транспорте на базу, в военторге, в оружейной или в качестве непосредственного командира", - говорится в обращении.