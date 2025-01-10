Опрос "Mаарива": "Ликуд" теряет мандаты, Яир Голан находит

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 22 мандата, на два меньше, чем неделю назад.

"Махане Мамлахти" набирает дополнительный мандат и получает 19 мандатов, НДИ и "Еш Атид" теряют по мандату, набирая 15 и 14 мандатов соответственно, партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном набирает 13 мандатов – на два больше, чем на прошлой неделе.

Далее идут ШАС (10), "Яадут а-Тора" (7), "Оцма Йегудит" (6), РААМ и ХАДАШ-ТААЛ (по 5) и "Ционут Датит" (4).

Если бы в выборах участвовала партия во главе с Нафтали Беннетом, она бы набрала 27 мандатов, большинство из которых отобрала бы у "Махане Мамлахти" и НДИ. Также в таком случае теряют мандаты "Еш Атид" и "Демократим", ШАС и "Ликуд" отдают по одному мандату, а "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.