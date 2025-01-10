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Израиль

Глава ЦРУ: на Ближнем Востоке идеального соглашения никогда не будет

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 10 января 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 23:03
Глава ЦРУ Уильям Бернс
AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

Глава ЦРУ Уильям Бернс сказал в радиоинтервью в пятницу, 10 января: из-за того, что израильские заложники содержатся в ужасных условиях в туннелях, а жители сектора Газы особенно сильно страдают в связи с наступившей зимой, лидеры обеих сторон (Израиля и ХАМАСа) должны признать, что пришло время заключить сделку.

"Политические лидеры должны признать, что уже хватит. На Ближнем Востоке идеального соглашения никогда не будет. Пришло время заключить сделку. Переговоры, которые сейчас ведутся в Дохе, серьезны и дают возможность достичь соглашения в ближайшие недели", – сказал Бернс.

Израиль
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