СМИ: Катар передал "положительное сообщение" от ХАМАСа по сделке
время публикации: 10 января 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 20:53
11-й канал сообщил в пятницу, 10 января, вечером, что Катар передал "положительное сообщение" от ХАМАСа, касающееся "сделки" с Израилем. Сообщение касается списка похищенных и других спорных моментов между сторонами.
Биньямин Нетаниягу собрал срочное совещание с участием переговорной группы.
Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал вчерашнее заявление президента Джо Байдена о достижении прогресса в переговорах об обмене пленными между Израилем и ХАМАСом.
По мнению Кирби, причиной оптимизма президента США является то, что в ходе усердной работы американской переговорной группе удалось добиться прогресса. Однако Кирби подчеркнул, что "это не означает, что работа завершена".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2025