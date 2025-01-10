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Израиль

СМИ: Катар передал "положительное сообщение" от ХАМАСа по сделке

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 10 января 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 20:53
СМИ: Катар передал "положительное сообщение" от ХАМАСа по сделке
Flash90/Miriam Alster

11-й канал сообщил в пятницу, 10 января, вечером, что Катар передал "положительное сообщение" от ХАМАСа, касающееся "сделки" с Израилем. Сообщение касается списка похищенных и других спорных моментов между сторонами.

Биньямин Нетаниягу собрал срочное совещание с участием переговорной группы.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал вчерашнее заявление президента Джо Байдена о достижении прогресса в переговорах об обмене пленными между Израилем и ХАМАСом.

По мнению Кирби, причиной оптимизма президента США является то, что в ходе усердной работы американской переговорной группе удалось добиться прогресса. Однако Кирби подчеркнул, что "это не означает, что работа завершена".

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