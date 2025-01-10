Караи: "Десятки офицеров АМАН боятся говорить о просчетах в системе безопасности"

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") обратился к государственному контролеру с просьбой провести встречу с офицерами службы военной разведки АМАН, желающими рассказать о множестве серьезных просчетов в системе безопасности.

Как сообщает "Сругим", Шломо Караи настаивает на том, чтобы государственный контролер Матаниягу Энгельман обеспечил полную защиту разведчикам, чтобы они могли без опасений дать показания.

По его словам, это критически важный вопрос, не терпящий отлагательств, поскольку речь идет о безопасности Государства Израиль и о восстановлении доверия населения к системе разведки. В своем письме госконтролеру Караи пишет: "Публикуются крайне тревожные сообщения о том, что десятки офицеров и разведчиков военной разведки хотят встретиться с вами, чтобы раскрыть серьезные просчеты в системе безопасности, и то, что стало известно до сих пор – лишь верхушка айсберга".

Караи подчеркивает, что считает недопустимым тот факт, что вот уже более года офицеры ЦАХАЛа боятся говорить из опасения личных последствий и из опасения, что с ними поступят так же, как и с Ари Розенфельдом, которого арестовали за передачу информации главе правительства.