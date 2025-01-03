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Израиль

Опрос "Mаарива": Бен-Гвир теряет позиции, у Либермана 16 мандатов

Опрос
НДИ
Оцма Иегудит
время публикации: 03 января 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 09:40
Опрос "Mаарива": Бен-Гвир теряет позиции, у Либермана 16 мандатов
Chaim Goldberg/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Maарив", если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата.

"Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набирает 18 мандатов, НДИ во главе с Авигдором Либерманом впервые набирает в опросах "Маарива" 16 мандатов", у "Еш Атид" Яира Лапида – 15 мандатов.

"Демократим" во главе с Яиром Голаном набирает 11 мандатов, ШАС – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира теряет позиции, набирая 6 мандатов, у РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" снова над электоральным барьером, набирая 4 мандата.

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