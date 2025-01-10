Отчет ЦАХАЛа: 7 октября Дикла Арава и ее сын Томер погибли от огня израильских сил

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования обстоятельств гибели 17-летнего Томера Аравы-Элиаза и его матери, 51-летней Диклы Арава из кибуца Нахаль-Оз в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Предварительные выводы указывают на вероятность того, что оба они погибли от огня израильских военнослужащих в результате трагических ошибок идентификации во время боя. Результаты расследования были накануне представлены семье погибших.

Расследование велось под руководством полковника резерва Ярона Ситбона, который отвечает за расследование обстоятельств боев в кибуце Нахаль-Оз, общее расследование еще не завершено.

Расследование велось на основе различных источников, данных и свидетельствах бойцов, командиров и гражданских лиц, присутствовавших при этом событии. При этом подчеркивается, что невозможно с полной уверенностью установить, что стало причиной гибели Диклы Арава и ее сына Томера Аравы-Элиаза.

По материалам расследования, утром 7 октября террористы ворвались в дом семьи Арава-Эльяким, семья укрылась в защищенной комнате. Террористы начали стрелять в дверь защищенной комнаты, в результате чего был ранен 47-летний Ноам Эльяким, муж Диклы Арава.

Затем террористы похитили мобильный телефон Диклы Арава и запустили прямую трансляцию в Facebook: на этой трансляции они показывали, как сын Диклы Томер Арава-Элиаз ходит по соседним домам и по приказу террористов призывает соседей выйти из домов.

По оценке следствия, примерно через полтора часа Томер сумел сбежать от террористов и спрятаться. Через несколько минут бойцы ЦАХАЛа, которые в течение шести часов вели в кибуце крайне напряженный бой против множества проникших на территорию поселка террористов идентифицировали подозрительную фигуру и открыли по ней огонь. Расследование полагает, что с высокой долей вероятности этой подозрительной фигурой был Томер Арава-Элиаз, который был ошибочно идентифицирован как террорист.

Террористы захватили в доме раненого Ноама Эльякима и двух его дочерей, Элу и Дафну (8 и 14 лет соответственно), а также его жену Диклу Арава. Они посадили заложников в машину и повезли в направлении Газы. Во время поездки в сторону Газы по машине был открыт огонь, в результате которого Дикла Арава погибла. Террористы бросили машину в кибуце, оставив в ней тело Диклы.

Таким образом, существует обоснованное подозрение, что Дикла Арава погибла от огня израильских военнослужащих, когда находилась в машине, ошибочно идентифицированной как автомобиль скрывающихся террористов.