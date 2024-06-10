x
10 июня 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2024
|
10 июня 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": Израиль обратился к США с просьбой о помощи в сдерживании "Хизбаллы"

время публикации: 10 июня 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 21:56
"Кан-11": Израиль обратился к США с просьбой о помощи в сдерживании "Хизбаллы"
Ayal Margolin/Flash90

Как сообщает новостная редакция "Кан", в последние дни представители израильского руководства обратились к администрации США провести операцию по сдерживанию ливанской террористической группировки "Хизбалла".

Ситуация на северной границе становится все более напряженной, а перспектива политического урегулирования – все более туманной. В этих условиях администрация США опасается эскалации конфликта Израиля с "Хизбаллой" до уровня войны.

Представители Государственного департамента, комментируя переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с главой правительства Биньямином Нетаниягу, отметили, что он затронул и вопрос о недопустимости разрастания конфликта и втягивания в него Ливана.

Напомним, что в начале войны между Израилем и ХАМАСом США направили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы – именно с целью сдержать "Хизбаллу". Этот акт дипломатии канонерок возымел ожидаемое действие.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024

ЦАХАЛ сообщил о серии ложных тревог на севере Израиля и об атаках ВВС на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2024

На юге Ливана уничтожена группа боевиков, пытавшаяся сбить истребитель ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июня 2024

Будет ли большая война с "Хизбаллой", сомнения ХАМАСа и обида Тегерана. Ближневосточный обзор