"Кан-11": Израиль обратился к США с просьбой о помощи в сдерживании "Хизбаллы"

Как сообщает новостная редакция "Кан", в последние дни представители израильского руководства обратились к администрации США провести операцию по сдерживанию ливанской террористической группировки "Хизбалла".

Ситуация на северной границе становится все более напряженной, а перспектива политического урегулирования – все более туманной. В этих условиях администрация США опасается эскалации конфликта Израиля с "Хизбаллой" до уровня войны.

Представители Государственного департамента, комментируя переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с главой правительства Биньямином Нетаниягу, отметили, что он затронул и вопрос о недопустимости разрастания конфликта и втягивания в него Ливана.

Напомним, что в начале войны между Израилем и ХАМАСом США направили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы – именно с целью сдержать "Хизбаллу". Этот акт дипломатии канонерок возымел ожидаемое действие.