Трое освобожденных из плена израильтян выписаны из больницы "Шиба"
время публикации: 10 июня 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 20:09
В понедельник, 10 июня, из больницы "Шиба" были выписаны освобожденные из плена ХАМАСа Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив.
Телеканал "Кан-11" передал, что медики продолжают обследовать бывших заложников. Альмог, Андрей и Шломи вместе размещены в одном из центров, где будет проходить их реабилитация.
Ноа Аргамани остается в больнице "Ихилов" рядом со своей матерью, у которой терминальная стадия рака.
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