Трое освобожденных из плена израильтян выписаны из больницы "Шиба"

В понедельник, 10 июня, из больницы "Шиба" были выписаны освобожденные из плена ХАМАСа Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив.

Телеканал "Кан-11" передал, что медики продолжают обследовать бывших заложников. Альмог, Андрей и Шломи вместе размещены в одном из центров, где будет проходить их реабилитация.

Ноа Аргамани остается в больнице "Ихилов" рядом со своей матерью, у которой терминальная стадия рака.