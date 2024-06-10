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Израиль

Трое освобожденных из плена израильтян выписаны из больницы "Шиба"

время публикации: 10 июня 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 20:09
Трое освобожденных из плена израильтян выписаны из больницы "Шиба"
Omer Fichman/FLASH90

В понедельник, 10 июня, из больницы "Шиба" были выписаны освобожденные из плена ХАМАСа Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив.

Телеканал "Кан-11" передал, что медики продолжают обследовать бывших заложников. Альмог, Андрей и Шломи вместе размещены в одном из центров, где будет проходить их реабилитация.

Ноа Аргамани остается в больнице "Ихилов" рядом со своей матерью, у которой терминальная стадия рака.

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