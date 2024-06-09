Глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц объявил о выходе из правительства: "Это непростое решение, но государство Израиль заслуживает подлинной победы. Победа – это возвращение всех заложников, это подлинное единство, победа – это изменение порядка национальных приоритетов", – сказал Бени Ганц.

"Война продлится годы. Этот народ заслуживает большего, чем пустые декларации и ни на чем не основанные обещания", – сказал глава "Махане Мамлахти".

"К сожалению, Нетаниягу препятствует достижению подлинной победы. Поэтому мы сегодня покидаем правительство чрезвычайного положения", – сказал он.

Ганц призвал к проведению выборов осенью 2024 года. Он обратился к министру обороны Йоаву Галанту. "Ты честный человек. Сейчас время не только говорить правду, но и действовать на основании этой правды", – сказал глава "Махане Мамлахти".

Он принес свои извинения семьям похищенных. "Мы сделали все, что могли, чтобы вернуть ваших близких домой, но в конечном счете, не преуспели", – сказал он.

Ганц добавил, что продолжит оказывать поддержку правительству в том, что касается продвижения сделки с ХАМАСом. "Мы поддержим любую сделку, которая вернет похищенных домой", – заявил он.

Ганц подверг критике премьер-министра и его партнеров по коалиции. "Они превратили единство в трогательный призыв, лишенный какого-либо содержания", – сказал Ганц.

Напомним, что 18 мая глава "Махане Мамлахти" потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу прийти к соглашению о плане работы правительства и о приемлемом для всей коалиции законопроекте о призыве. Нетаниягу отказался выполнить эти требования. Срок ультиматума истек 8 июня, однако в связи с успешной операцией по освобождению заложников в Нусейрате, Ганц отложил на сутки декларацию о выходе из правительства. Решение покинуть коалицию осталось в силе.

Еще до того, как Бени Ганц завершил свое выступление, премьер-министр опубликовал реакцию: "Бени, сейчас не время доя политики. Израиль ведет войну за свое существование на несколько фронтов. Необходимо объединить все силы для достижения полной победы, в первую очередь возвращения похищенных и уничтожения ХАМАСа. Дверь нашего правительства останется открытой для любой сионистской партии, которая будет готова принять участие в борьбе за победу над нашими врагами и в усилиях по обеспечению безопасности наших граждан", - заявил глава правительства.

Глава оппозиции Яир Лапид также прокомментировал решение Бени Ганца покинуть правительство.

"Решение покинуть провальное правительство было верным и важным. Пришло время сменить это экстремистское и утратившее всяческие границы правительство на вменяемый кабинет министров, который вернет безопасность гражданам, возвратит похищенных, восстановит экономику и международный статус государства Израиль", - заявил Лапид.