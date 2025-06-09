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Израиль

Яхта Madleen, с пропалестинскими активистами на борту, доставлена в порт Ашдода

Газа
Акции протеста
время публикации: 09 июня 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 21:46
Яхта Madleen, с пропалестинскими активистами на борту, доставлена в порт Ашдода
Yonatan Sindel/Flash90

Яхта Madleen, пытавшаяся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы, доставлена в порт Ашдода. С момента перехвата судна бойцами морского спецназа "Шайетет-13" прошло более 12 часов.

Ранее израильский МИД сообщил, что находящимся на борту яхты активистам будет показан фильм о преступлениях ХАМАСа 7 октября 2023 года, после чего они будут доставлены в международный аэропорт и депортированы из Израиля.

После того, как бойцы морского спецназа поднялись на борт яхты, Грета Тумберг обратилась к министерству иностранных дел Швеции с требованием вмешаться в ситуацию и потребовать от Израиля "освободить" судно. По информации Daly Mail, глава МИДа Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что, по ее мнению, экологическая активистка Грета Тумберг не нуждается в поддержке, поскольку проигнорировала предупреждения об опасности этого путешествия.

"Огромная ответственность лежит на тех, кто решает путешествовать вопреки рекомендациям", – заявила министр у здания шведского парламента, возле которого собрались митингующие.

Мария Мальмер Стенергард сказала, что после обращения Греты поступило огромное количество звонков на "горячую линию" консульства, в результате чего граждане Швеции, действительно нуждающиеся в помощи, были вынуждены длительное время находиться на линии.

"Довольно опасно проводить кампанию, в результате которой оказывается заблокирована "горячая линия" министерства иностранных дел", – заявила министр.

При этом глава МИДа подчеркнула: если Грете Тумберг действительно потребуется помощь консульства, она ей будет оказана, как всякому гражданину Швеции, оказавшемуся в сложной ситуации.

Израиль
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