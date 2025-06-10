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Израиль

Исраэль Кац: "Грета и ее друзья отказались смотреть фильм о резне 7 октября"

Газа
Акции протеста
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 10 июня 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 00:27
Яхта Madleen в порту Ашдода
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что после прибытия яхты Madleen в порт Ашдода, находившихся на ее борту активистов, поместили в отдельную комнату для просмотра фильма о резне 7 октября и о преступлениях ХАМАСа.

По словам Каца, когда активисты поняли, о чем этот фильм, они отказались его смотреть. "Антисемитские участники флотилии закрывают глаза на правду. Они снова доказали, что предпочитают убийц жертвам, и они продолжают игнорировать злодеяния, совершенные ХАМАСом против израильских женщин, детей и стариков", – заявил министр.

Отметим, что слова министра о том, что участники морской блокады "закрывают глаза", многие СМИ поняли буквально и написали, что активисты "флотилии" просто зажмурились и не смотрели на экран.

Израиль
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