Полиция перекрыла террористу пути отхода патрульной машиной, и тот напал на полицейских

Генеральный инспектор полиции Дани Леви посетил место автомобильного теракта на 65-й трассе неподалеку от перекрестка Каркур, где нелегал из Дженина направил автомобиль на стоявших на автобусной остановке людей. В результате теракта пострадали 10 человек, 17-летняя девушка получила критические ранения.

Дани Леви получил отчет от сотрудников полиции, которые нейтрализовали террориста. Совершив преднамеренный наезд на людей, террорист попытался уехать с места происшествия, но сотрудники полиции перекрыли ему путь к отступлению, подставив под удар патрульный автомобиль. Тогда террорист вышел из машины с отверткой в руках и кинулся на полицейских. Те открыли огонь на поражение, нейтрализовав его.

Напомним, по сообщению полиции, теракт совершил 53-летний палестинец из Дженина, незаконно проживающий в Израиле и состоящий в браке с гражданкой Израиля из Вади-Ара, он работал в центре страны и совершил наезд на людей, используя машину работодателя.