x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 19:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 19:54
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция перекрыла террористу пути отхода патрульной машиной, и тот напал на полицейских

Полиция
Террористы
время публикации: 27 февраля 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:46
Полиция перекрыла террористу пути отхода патрульной машиной, и тот напал на полицейских
Пресс-служба полиции Израиля

Генеральный инспектор полиции Дани Леви посетил место автомобильного теракта на 65-й трассе неподалеку от перекрестка Каркур, где нелегал из Дженина направил автомобиль на стоявших на автобусной остановке людей. В результате теракта пострадали 10 человек, 17-летняя девушка получила критические ранения.

Дани Леви получил отчет от сотрудников полиции, которые нейтрализовали террориста. Совершив преднамеренный наезд на людей, террорист попытался уехать с места происшествия, но сотрудники полиции перекрыли ему путь к отступлению, подставив под удар патрульный автомобиль. Тогда террорист вышел из машины с отверткой в руках и кинулся на полицейских. Те открыли огонь на поражение, нейтрализовав его.

Напомним, по сообщению полиции, теракт совершил 53-летний палестинец из Дженина, незаконно проживающий в Израиле и состоящий в браке с гражданкой Израиля из Вади-Ара, он работал в центре страны и совершил наезд на людей, используя машину работодателя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

Теракт около перекрестка Каркур совершил нелегал из Дженина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

Автомобильный теракт на 65-й трассе, десять пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

510-й день войны, 40-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии, удары по целям в Ливане