Родные "хайфского террориста" пожертвовали его органы для трансплантации

По информации 12-го телеканала, родные 20-летнего Айтару Шахина, совершившего 3 марта нападение на автобусной станции в Хайфе и убитого охранником, решили пожертвовать его органы для трансплантации.

Как выяснилось после нападения, Айтару Шахин страдал психическим расстройством. Он наблюдался у психиатра, не работал, жил на пособие по инвалидности. Он был женат и растил дочь. Его родные утверждают, что нападение с ножом на людей на автобусной станции – не было терактом. "Это был поступок человека, который не отвечал за свои поступки", – утверждают они.

Телеканал сообщил, что многие члены семейного клана Шахин проходили службу в ЦАХАЛе или в органах безопасности Израиля.

О том, что родные решили пожертвовать органы Айтару, 12-му телеканалу сообщил его дядя Маджид Шахин.

Трагедия произошла 3 марта на автобусной станции Хайфы "Мерказит а-Мифрац". Айтару Шахин, выйдя из автобуса, напал на людей. По словам свидетелей, Шахин кричал "Аллах акбар". Он успел убить 62-летнего Хасана Дахамшэ (Карима) и ранить еще четырех человек, после чего был застрелен.