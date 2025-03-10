x
10 марта 2025
|
последняя новость: 22:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 марта 2025
|
10 марта 2025
|
последняя новость: 22:51
10 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Родные "хайфского террориста" пожертвовали его органы для трансплантации

время публикации: 10 марта 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 22:26
Родные "хайфского террориста" пожертвовали его органы для трансплантации
AP Photo/Ariel Schalit

По информации 12-го телеканала, родные 20-летнего Айтару Шахина, совершившего 3 марта нападение на автобусной станции в Хайфе и убитого охранником, решили пожертвовать его органы для трансплантации.

Как выяснилось после нападения, Айтару Шахин страдал психическим расстройством. Он наблюдался у психиатра, не работал, жил на пособие по инвалидности. Он был женат и растил дочь. Его родные утверждают, что нападение с ножом на людей на автобусной станции – не было терактом. "Это был поступок человека, который не отвечал за свои поступки", – утверждают они.

Телеканал сообщил, что многие члены семейного клана Шахин проходили службу в ЦАХАЛе или в органах безопасности Израиля.

О том, что родные решили пожертвовать органы Айтару, 12-му телеканалу сообщил его дядя Маджид Шахин.

Трагедия произошла 3 марта на автобусной станции Хайфы "Мерказит а-Мифрац". Айтару Шахин, выйдя из автобуса, напал на людей. По словам свидетелей, Шахин кричал "Аллах акбар". Он успел убить 62-летнего Хасана Дахамшэ (Карима) и ранить еще четырех человек, после чего был застрелен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

СМИ: нападение на автобусной станции в Хайфе, скорее всего, не было терактом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Отчет полиции по теракту в Хайфе: мужчина был убит ударами ножа в спину
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2025

ХАМАС приветствовал теракт, призвав израильских арабов присоединиться к "сопротивлению"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

СМИ: хайфский террорист был израильским друзом с гражданством Германии