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Израиль

СМИ: нападение на автобусной станции в Хайфе, скорее всего, не было терактом

время публикации: 03 марта 2025 г., 23:24 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 23:36
СМИ: нападение на автобусной станции в Хайфе не было терактом
AP Photo/Ariel Schalit

Спустя 14 часов после того, как на центральной автобусной станции Хайфы "Мерказит а-Мифрац" был убит мужчина и тяжело ранены несколько человек, израильские СМИ (Ynet, N12, "Гаарец", "Маарив", "Решет Бет") сообщили, что нападение с ножом не было терактом.

Совершивший нападение 20-летний Айтару Шахин, израильский друз из Шфарама, страдал психическим расстройством. По словам родных, он наблюдался у психиатра, не работал и жил на пособие по инвалидности. Он был женат и растил дочь. В Шфараме также говорят о том, что все мужчины семьи Шахин проходят службу в ЦАХАЛе или службах безопасности.

У Айтару Шахина кроме израильского, было гражданство Германии, какое-то время он жил за границей.

Выйдя из автобуса на автовокзале в Хайфе, он с ножом напал на людей. По словам свидетелей, Шахин кричал "Аллах акбар". Он успел убить 62-летнего Хасана Дахамшэ (Карима) и ранить еще четырех человек, после чего был застрелен.

Отметим, что не полиция, ни ШАБАК не комментируют сообщения в СМИ.

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