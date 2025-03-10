Внимание, розыск: пропал 38-летний Константин Воловец

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 38-летний Константин Воловец: в последний раз его видели 13 февраля в Иерусалиме, когда он работал у подрядчика по ремонтам, и после этого его связь с семьей оборвалась.

Он среднего роста, среднего телосложения, светлый оттенок кожи, длинные каштановые волосы, зеленые глаза, носит бороду. Особые приметы: шрам сбоку брови.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.