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Израиль

Внимание, розыск: пропал 38-летний Константин Воловец

Розыск
время публикации: 10 марта 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 17:21
Внимание, розыск: пропал 38-летний Константин Воловец
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 38-летний Константин Воловец: в последний раз его видели 13 февраля в Иерусалиме, когда он работал у подрядчика по ремонтам, и после этого его связь с семьей оборвалась.

Он среднего роста, среднего телосложения, светлый оттенок кожи, длинные каштановые волосы, зеленые глаза, носит бороду. Особые приметы: шрам сбоку брови.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.

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