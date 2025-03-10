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Израиль

Смотрич о "вратах ада" для Газы: "У нас развязаны руки"

Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 10 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 17:15
Смотрич о "вратах ада" для Газы: "У нас развязаны руки"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич, выступая на заседании фракции "Ционут Датит" 10 марта, саркастически заявил: "Вчера корпорация "Кан" транслировала важное сообщение, содержащее много серьезной и вызывающей тревогу информации. Главная беда в том, что министр финансов приходил на заседания военно-политического кабинета, имея в своем распоряжении информацию, которой не было в распоряжении премьер-министра. Я спрашиваю – как возможна ситуация, при которой в демократическом государстве какая бы то ни было фигура держит в своих руках критически важную информацию в области безопасности и не доводит ее до сведения премьер-министра и военно-политического кабинета?!"

Смотрич добавил: "По итогам визита в США я могу с уверенностью сказать, что у нас полностью развязаны руки в том, что касается возможности открыть врата ада над сектором Газы".

Министр финансов отметил, что в эти дни заканчивается работа над проектом госбюджета. Смотрич вновь повторил, что, несмотря на разногласия в коалиции, бюджет будет утвержден.

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