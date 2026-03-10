Суд распорядился перевести Бецалеля Зини под домашний арест

Окружной суд в Беэр-Шеве распорядился перевести под домашний арест Бецалеля Зини, брата главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Бецалель Зини является одним из фигурантов дела о контрабанде товаров в сектор Газы, в том числе во время войны "Железные мечи".

По просьбе обвинения, издан указ приостанавливающий выполнение вердикта для того, чтобы дать прокуратуре возможность подать апелляцию в Верховный суд.

В ходе заседания, судья Алон Габизон вступил в дискуссию с представителем прокуратуры. "Госпожа, вы верите, что если я переведу Зини под домашний арест, это создаст угрозу безопасности государства. Давайте представим, что оказал помощь врагу, в чем я сомневаюсь.

Друзья, довольно. Давайте скажем честно, человек всю жизнь был прямым, как столб, и совершил самую отвратительную ошибку в своей жизни. Иногда нужно остановиться и выдохнуть".

Представитель прокуратуры заявила, что "когда речь идет о столь тяжком преступлении, достаточно одного эпизода, чтобы доказать общественную опасность".