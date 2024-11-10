ЦАХАЛ: израильским военнослужащим вновь разрешено посещать Нидерланды

Командование Армии обороны Израиля сообщило: после оценки ситуации было принято решение восстановить возможность полетов в Нидерланды для всех военнослужащих ЦАХАЛа.

"Военнослужащие ЦАХАЛа, находящиеся в Нидерландах, обязаны вести себя в соответствии с инструкциями ЦАХАЛа для тех, кто отправляется за границу в отпуск в период службы", – говорится в сообщении командования.