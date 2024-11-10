Глава МИД Израиля опубликовал "промежуточный отчет" по поводу нападений на израильтян в Амстердаме

Глава МИД Израиля Гидеон Саар представил "промежуточный отчет для граждан Израиля, особенно для тех, кто вернулся из Амстердама за последние два дня в ходе спасательной операции".

"Во время моих встреч в Нидерландах я неоднократно поднимал перед собеседниками вопросы о действиях местной полиции в ночь погрома, а также их бездействия в задержании преступников, причастных к нему. Мэр Амстердама, с которой я также встретился, сообщила мне вчера о создании специальной следственной группы для расследования этого инцидента. Премьер-министр, министры и лидеры партий, с которыми я встречался, выразили полную приверженность и решимость в том, чтобы привлечь преступников к ответственности. Я предложил помощь Израиля в сборе свидетельских показаний и улик, которые израильская полиция может получить от израильтян, пострадавших или ставших свидетелями погрома. Власти Нидерландов (как на национальном, так и на местном уровне) согласились с этим, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет найдена практическая возможность для реализации достигнутых договоренностей", – говорится в отчете Саара.

"Правительство Израиля не оставит этот вопрос без внимания и продолжит его сопровождать, чтобы справедливость восторжествовала и бесчеловечные преступники были наказаны. Я также знаю, что наши друзья в Нидерландах, занимающие высокие посты в правительстве и парламенте, не оставят это дело. Они прекрасно понимают, насколько важно для самих Нидерландов действовать решительно и стереть этот позор, как они не раз выражались", – заявляет Саар.