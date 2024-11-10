Военно-политический кабинет собрался для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Газу

В воскресенье вечером военно-политический кабинет на внеочередном заседании обсуждает требование США об увеличении объемов гуманитарной помощи в сектор Газы, а также ряд других гуманитарных шагов.

Впервые в заседании кабинета участвует министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк. Издание "Исраэль а-Йом" отмечает, что в соответствии с коалиционными соглашениями Струк должна была войти в кабинет как полноправный член, но по просьбе Биньямина Нетаниягу она отказалась от права голоса, и имеет статус наблюдателя.

На этом заседании Исраэль Кац впервые присутствует в качестве министра обороны.