Глава генштаба ЦАХАЛа: "Мы умеем бить очень далеко, и бить мы умеем очень точно"

Начальник генерального штаба прокомментировал атаку на объекты хуситов в Йемене.

"Около часа назад мы атаковали хуситов в Йемене, – заявил глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви. – Мы способны добраться очень далеко, и даже еще дальше, и способны наносить удары точно и ювелирно. Это не послание, это действие. Действие, за которым стоит послание".

"Мы продолжаем ликвидации в Ливане, ослабляя "Хизбаллу", продолжаем уничтожать оружие и боеприпасы, продолжаем уничтожать боевиков, – заявил А-Леви. – И если посмотреть на ось, построенную Ираном – "Хизбалла" является центральным игроком этой оси. В течение последнего месяца "Хизбалла" получила очень мощный удар, и еще мощнее – в течение последних двух недель, и еще мощнее – в последние три дня. Ее голова отсечена. И мы должны продолжать бить по "Хизбалле", это наша центральная цель сейчас, но мы адаптируем наши инструменты и для других мест".