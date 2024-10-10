Скончался мужчина, пострадавший в ходе теракта в Хадере

В больнице "Гилель Яфэ" в Хадере скончался один из пострадавших в результате теракта с применением холодного оружия, совершенного в среду. Мужчина получил крайне тяжелое ножевое ранение и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Несмотря на многочасовую борьбу за его жизнь, медики оказались бессильны. В результате теракта погиб 35-летний раввин Рафаэль Мордехай Фишхоф, отец шестерых детей. Он учился в йешиве "Кнесет Исраэль" и был ранен рядом с йешивой.

Напомним, в среду, 9 октября, около 11:30 поступили первые сообщения о нападении с применением холодного оружия в Хадере: араб напал с ножом на прохожих на улице А-Гитит. Было заявлено, что, возможно, совершен теракт. Вскоре версия о теракте была официально подтверждена.

В ходе теракта были ранены семь человек в трех разных местах улицы. По уточненным данным: один пострадавший в критическом состоянии, еще один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, один был легко ранен. Все раненые – мужчины в возрасте от 50 до 70 лет. У всех колото-резаные раны. Кроме того, один человек был госпитализирован в связи с нервным шоком. Все пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Нападавший, который был вооружен ножом и топором, скрылся с места происшествия на мотоцикле. Позже стало известно, что террорист, совершивший нападение в Хадере, задержан. При задержании, в котором участвовали граждане, военные и полицейские, террорист был ранен в ногу.

Теракт в Хадере совершил 36-летний А. Д. из Умм эль-Фахма, гражданин Израиля. Мэр Умм аль-Фахма Самир Субхи выступил с осуждением действий террориста. В 18:02 было разослано сообщение, что суд запретил публикацию подробностей расследования теракта. Запрет будет в силе до 9.11.24.