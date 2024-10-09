x
09 октября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Названо имя террориста, совершившего нападение в Хадере

время публикации: 09 октября 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 14:00
Названо имя террориста, совершившего нападение в Хадере
Пресс-служба полиции/Съемка свидетеля происшествия

Разрешено к публикации: теракт в Хадере совершил 36-летний Ахмад Джабарин из Умм эль-Фахма, гражданин Израиля.

Мэр Умм аль-Фахма Самир Субхи выступил с осуждением действий террориста.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о шести раненых. По уточненным данным: один пострадавший в критическом состоянии, еще один в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Все раненые – мужчины в возрасте от 50 до 70 лет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Задержан террорист, совершивший нападение в Хадере. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Теракт в Хадере: шесть раненых, нападавший задержан