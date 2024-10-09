Названо имя террориста, совершившего нападение в Хадере
время публикации: 09 октября 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 14:00
Разрешено к публикации: теракт в Хадере совершил 36-летний Ахмад Джабарин из Умм эль-Фахма, гражданин Израиля.
Мэр Умм аль-Фахма Самир Субхи выступил с осуждением действий террориста.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о шести раненых. По уточненным данным: один пострадавший в критическом состоянии, еще один в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Все раненые – мужчины в возрасте от 50 до 70 лет.