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Израиль

Пожар в складских помещениях в Тель-Авиве, густой дым над городом

время публикации: 10 октября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 11:39
Пожар в складских помещениях в Тель-Авиве, густой дым над городом
Flash90

В складском помещении на улице Рабейну Хананэль в южном Тель-Авиве начался пожар, черный густой дым распространяется над городом. В тушении пожара принимают участие 11 пожарных расчетов.

На данном этапе нет сообщений о пострадавших. По данным пожарной службы, речь идет о пожаре на достаточно большой площади, и бойцы пожарно-спасательной службы занимаются локализацией возгорания, чтобы не допустить его распространения на соседние склады.

Местных жителей просят плотно закрыть окна.

Израиль
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