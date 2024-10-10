Пожар в складских помещениях в Тель-Авиве, густой дым над городом

В складском помещении на улице Рабейну Хананэль в южном Тель-Авиве начался пожар, черный густой дым распространяется над городом. В тушении пожара принимают участие 11 пожарных расчетов.

На данном этапе нет сообщений о пострадавших. По данным пожарной службы, речь идет о пожаре на достаточно большой площади, и бойцы пожарно-спасательной службы занимаются локализацией возгорания, чтобы не допустить его распространения на соседние склады.

Местных жителей просят плотно закрыть окна.