ЦАХАЛ расследует утечку отредактированной "инструкции Синуара" в зарубежную прессу

В Армии обороны Израиля было начато внутреннее расследование по факту утечки "видоизмененных" документов ХАМАСа в западную прессу: в ЦАХАЛе подозревают, что изменения были намеренно сделаны для манипуляции общественным мнением и продвижения нарратива по поводу сделки по освобождению заложников.

Как сообщает КАН–"Бет", в германском издании Bild был опубликован один из этих документов, и утверждалось, что это "секретный документ ХАМАСа", который якобы был обнаружен на личном компьютере лидера группировки Яхьи Синуара и касался стратегии Синуара в отношении сделки с Израилем.

Источники в ЦАХАЛе утверждают, что опубликованный в Bild документ принадлежал одному из мелких чиновников ХАМАСа, и в этом документе не было указаний о том, что ХАМАС не заинтересован в сделке с Израилем.

Отметим, что публикация в Bild была упомянута главой правительства Биньямином Нетаниягу во время его выступления перед заседанием кабинета министров, и премьер-министр цитировал именно утверждение о стретегии террористов, поданное в Bild: "В конце минувшей недели германское издание Bild опубликовало внутренний документ ХАМАСа, раскрывающий план террористов: посеять раскол среди израильтян, задействовать в психологической войне семьи заложников, спровоцировать внешнее и внутреннее давление на правительство Израиля, расколоть наше общество изнутри и вести войну до победы над Израилем", – заявил Нетаниягу, добавив, что "большинство граждан не попали в эту ловушку ХАМАСа"