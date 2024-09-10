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Израиль

Разрешено к публикации: в центре сектора Газы обрушился туннель, пострадал резервист

время публикации: 10 сентября 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 17:30
Разрешено к публикации: в центре сектора Газы обрушился туннель, пострадал резервист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник, 10 сентября, утром в ходе оперативной деятельности по поиску и уничтожению террористических туннелей в центральной части сектора Газы обрушилась шахта туннеля, внутри которого находился офицер ЦАХАЛа.

Пострадавший был спасен из шахты туннеля и доставлен в больницу. Его состояние стабильное. Сообщается, что речь идет о полковнике резерва. О происшествии уведомлена семья пострадавшего.

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