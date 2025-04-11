Командующий ВВС: резервисты, подписавшие "Письмо летчиков", не смогут продолжить службу в ЦАХАЛе

Командующий ВВС Томер Бар обратился с письмом к личному составу военно-воздушных сил ЦАХАЛа в преддверии праздника Песах: "На этой неделе исполнилось 18 месяцев с того дня, когда Израиль не по своей воле вступил в войну "Железные мечи". Это справедливая, долгая, сложная и требовательная война".

По его словам, "в последние дни мы стали свидетелями публикации письма, призывающего к прекращению боевых действий и резко выступающего против целей войны в Газе. Критика, содержащаяся в письме, наносит ущерб сплоченности ВВС. Таким призывам нет места во время войны. Резервисты, подписавшие письмо, не смогут продолжить службу в ЦАХАЛе".

Напомним, что "Письмо летчиков" подписали около 950 человек, из которых только около 60 являлись резервистами, в большинстве своем – на штабных должностях. Решением начальника генерального штаба Эяля Замира и командующего ВВС Томера Бара они были отстранены от службы. Позже 13-й канал ИТВ сообщил, что несколько сотен бывших и действующих резервистов подразделения военной разведки 8200 подписали аналогичное письмо.