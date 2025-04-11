Нетаниягу о "письме летчиков" и подобных ему: "Горстка негодяев... горстка пенсионеров"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал очередное заявление в связи с письмами от имени резервистов с призывом к освобождению заложников в Газе ценой прекращения войны.

Напомним, что "Письмо летчиков" подписали около 950 человек, из которых только около 60 являлись резервистами, в большинстве своем – на штабных должностях. Решением начальника генерального штаба Эяля Замира и командующего ВВС Томера Бара они были отстранены от службы. Позже 13-й канал ИТВ сообщил, что несколько сотен бывших и действующих резервистов подразделения военной разведки 8200 подписали аналогичное письмо.

Нетаниягу по этому поводу заявил: "Снова те же письма: то от имени летчиков, то от имени ветеранов ВМФ, то от имени других. Но общественность больше не верит их пропагандистской лжи, звучащей в СМИ. Эти письма были написаны не от имени наших героических солдат. Их написала горстка негодяев, управляемых финансируемыми из-за рубежа НПО с одной целью – свергнуть правое правительство. Это не эрозия. Это не поток. Это небольшая, шумная, анархичная и разобщенная горстка пенсионеров, подавляющее большинство которых даже не работают уже много лет. Эти сорняки пытаются ослабить Государство Израиль и Армию обороны Израиля и поощряют нашего врага причинять нам вред. Они уже однажды послали нашему врагу сигнал о слабости. Им нельзя позволить сделать это снова. Граждане Израиля усвоили урок: отказ есть отказ, как бы его ни называли. Любой, кто поощряет отказ, будет немедленно уволен. Армия обороны Израиля воюет, Армия обороны Израиля побеждает. И мы все ее поддерживаем".