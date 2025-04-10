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Израиль

13-й канал: в рамках новой сделки с ХАМАС могут быть освобождены "более пяти живых заложников"

США
Египет
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 10 апреля 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 21:04
13-й канал: в рамках новой сделки с ХАМАС могут быть освобождены "более пяти живых заложников"
Chaim Goldberg/Flash90

По информации 13-го канала ИТВ, на заседании правительства, состоявшегося после возвращения Биньямина Нетаниягу из США, Рон Дермер рассказал о прогрессе на переговорах с ХАМАСом, которые ведутся при посредничестве Египта и США.

По словам Дермера, предложение, над которым продолжают работать Египет и США, включает пункты, на которые готов согласиться Израиль и по количеству освобождаемых заложников и по количеству палестинских заключенных, которые должны будут выйти из израильских тюрем в рамках обмена.

Телеканал также цитирует источник, знакомый с ходом переговоров, который сказал, что проект сделки предполагает освобождение "более пяти живых заложников".

При этом новостная служба 12-го телеканала сообщила, что специальный посланник президента США Стив Виткофф на встрече с экс-заложниками сообщил о прогрессе на переговорах. По его словам, "назревает очень серьезная сделка, и речь идет о считанных днях".

О прогрессе на переговорах также 10 апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

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