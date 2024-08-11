Президент США Джо Байден позвонил ведущему израильского телеканала, чтобы поблагодарить его

В воскресенье, 11 августа, ведущий ежедневной вечерней программы на 12-телеканале Одед Бен-Ами рассказал в эфире, что на прошлой неделе ему позвонил президент США Джо Байден, чтобы поблагодарить за добрые слова, сказанные в его адрес.

Беседа с президентом США состоялась в прошлую среду, 7 августа, и продолжалась 12 минут.

Одед Бен-Ами рассказывает, что днем ранее он начал вечернюю программу со слов благодарности президенту Байдену за оказываемую во время тяжелого кризиса поддержку Израилю и за его теплое отношение к семьям похищенных.

Одед Бен-Ами признается, что он был очень удивлен, получив звонок от президента США. И отмечает, что этот звонок свидетельствует о том, насколько Байден хорошо относится к Израилю.