Нетаниягу после беседы с Байденом: "Ожидаю, что США не будут вмешиваться в нашу политику"

Разговор главы правительства Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом, про который пресс-служба Белого дома сообщила, что "президент подтвердил свою приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех видов угроз со стороны Ирана и его прокси-сил", был совсем не таким безоблачным, как кажется из официального текста.

Согласно сообщению 12 канала ИТВ, когда Нетаниягу сообщил о прогрессе на переговорах по сделке и попросил отправить делегацию для участия в переговорах, Байден ответил: "Stop bullshitting me" ("Прекратите вешать лапшу мне на уши").

Сообщается, что президент США потребовал, чтобы Нетаниягу избегал дальнейшей эскалации напряженности в регионе и продвигал сделку по прекращению огня с ХАМАСом.

Канцелярия главы правительства отказалась комментировать то, что было сказано в закрытых беседах лидеров двух стран. При этом в сообщении канцелярии премьера подчеркивается, что "Нетаниягу не вмешивается в американскую политику и будет работать с любым избранным президентом, при этом он ожидает, что американцы не будут вмешиваться в израильскую политику".

Источники в США сообщили, что Байден звонил главе правительства Израиля для обсуждения необходимых совместных приготовлений к возможным действиям Ирана и "Хизбаллы" после серии громких ликвидаций последних дней, и чтобы дать понять израильскому лидеру, что он недоволен последними шагами Израиля: вместо того, чтобы заключить сделку с ХАМАСом, Израиль осуществил ликвидацию лидера ХАМАСа. Это существенно ухудшает позиции самого Байдена, поскольку лишает его возможности выступить "миротворцем" накануне президентских выборов, дав дополнительные очки демократической партии. Тот факт, что при разговоре с главой правительства Израиля присутствоывала вице-президент Камала Харрис, может объяснить, почему Нетаниягу был вынужден выступить с заявлением о "невмешательстве в политику".