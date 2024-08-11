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Израиль

"Кан": Израиль и ХАМАС обменились новыми требованиями

время публикации: 11 августа 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 22:43
"Кан": Израиль и ХАМАС обменились новыми требованиями
Avshalom Sassoni/Flash90

Накануне переговоров, которые назначены на 15 августа, Израиль и ХАМАС обменялись через посредников новыми поправками к тексту соглашения. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорация "Кан".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Израиль среди прочего потребовал от ХАМАСа до подписания соглашения передать ему имена 33 заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки. Ранее Израиль настаивал на освобождении всех живых заложников и передаче тел всех погибших на первом этапе.

Израиль также настаивает на своем праве отказать в освобождении некоторых террористов из списка, составленного ХАМАСом.

ХАМАС, в свою очередь, настаивает на своем праве самостоятельно решать, кто из террористов будет освобожден в рамках сделки, без права вето со стороны Израиля.

ХАМАС также категорически не согласен с тем, чтобы Израиль осуществлял какой-либо контроль за возвращением жителей на север сектора Газы.

По данным новостной службы "Кан", в последние дни израильская делегация выезжала за границу, где обсудила с посредниками ход переговоров и передала свои поправки.

Вместе с тем радиостанция "Кан Бет" и телеканал "Кан-11" сообщили со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что сторонам удалось сократить разрыв по вопросам, касающимся контроля над Филадельфийским коридором и КПП "Рафиах". При этом источник отметил, что по остальным вопросам не удалось достичь существенного прогресса.

Израиль
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