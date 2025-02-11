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Израиль

Полиция: в ходе ареста в Бейт-Шемеше пьяный подозреваемый застрелился

Несчастные случаи
Полиция
время публикации: 11 февраля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:31
Полиция: в ходе ареста в Бейт-Шемеше пьяный подозреваемый застрелился
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, который угрожал пистолетом соседу на почве возникшего между ними конфликта. Сообщается, что речь идет о жителе Бейт-Шемеша в возрасте около 40 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники местного отделения полиции, которые обнаружили подозреваемого, манипулировавшего оружием. От подозреваемого сильно пахло алкоголем.

Сотрудники полиции приказали подозреваемому положить руки на машину для того, чтобы обезвредить его, но подозреваемый отказался. Полицейский попытался обезвредить подозреваемого, применив силу, поскольку ситуация была опасной, подозреваемый был вооружен и, предположительно, пьян.

В процессе задержания подозреваемый достал оружие и выстрелил в себя. Полицейский не пострадал. Прибывшие медики констатировали смерть подозреваемого.

Полиция занимается расследованием инцидента, проверяется также сообщение очевидца о том, что подозреваемый во время выстрела пытался направить ствол на полицейского.

Израиль
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