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Израиль

Продлен арест "самоубийцы" из Писгат-Зеэва, выстрелившего полицейской в голову

Суд
Полиция
время публикации: 04 декабря 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 13:47
Продлен арест "самоубийцы" из Писгат-Зеэва, выстрелившего полицейской в голову
Flash90. Фото: М.Шай

Суд повторно продлил срок содержания под стражей жителя Писгат-Зеэва в возрасте около 60 лет, который тяжело ранил 25-летнюю сотрудницу полиции, пытавшуюся спасти ему жизнь. Инцидент произошел в конце ноября: в полицию поступило сообщение об угрозе человеческой жизни. Мужчина закрылся в своей квартире, и его близкие опасались, что он покончит с собой. В распоряжении мужчины был пистолет, которым он владел на основании лицензии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с сотрудниками спасательных служб. Они постучали в дверь квартиры подозреваемого и попытались установить с ним контакт, уговаривая его не совершать необдуманных поступков. Мужчина отказался открыть дверь, и тогда пожарные взломали ее.

Когда полицейские и спасатели вошли в квартиру, мужчина направил на них пистолет и открыл огонь. 25-летняя сотрудница полиции получила крайне тяжелое ранение в голову, она была госпитализирована в критическом состоянии. Пострадавшая находится в больнице до сих пор, ее состояние остается тяжелым, и врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Прибывшие на место происшествия дополнительные силы полиции обезвредили и арестовали подозреваемого. Ранее суд уже продлевал срок его предварительного ареста, и в среду, 4 декабря, его арест продлили до 8 декабря. Расследование продолжается.

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