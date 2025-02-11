x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 22:25
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Солдаты спасли газель, которую незаконно держали в частном доме в арабской деревне

Иудея и Самария
Животные
время публикации: 11 февраля 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:19
Солдаты спасли газель, которую незаконно держали в частном доме в арабской деревне
Пресс-служба Управления природы и парков

В ходе антитеррористической операции в арабских населенных пунктах в районе Бекаа военнослужащие подразделения "Бислах" увидели газель, которую в нарушение законов держали в жилом доме. Это произошло на прошлой неделе во время антитеррористической операции в одной из деревень в северной Самарии.

Военнослужащие сообщили о нарушении в Гражданскую администрацию Иудеи и Самарии, оттуда ее передали инспектору Управления природы и парков Бену Леви, работающему в районе Иорданской долины. Леви связался с инспектором Управления природы и парков из экологического подразделения, который служит резервистом в подразделении "Бислах", и тот вызвался вернуться в дом, где содержат газель, с другими военнослужащими.

В понедельник, 10 февраля, животное было изъято и передано в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане. При первичном осмотре у газели не было найдено значительных травм, кроме ссадин и поверхностных повреждений, ее анализы тоже оказались нормальными.

Однако, по словам ветеринаров, основная проблема с животными, выращенными в частных домах, заключается в том, что они привыкли к близости людей и совершенно их не боятся, что может быть опасно для животных после их возвращения в дикую природу.

Газель проведет в стационаре несколько дней, и по ее поведению специалисты примут решение, можно ли ее вернуть в природу сейчас, или потребуется период акклиматизации и обучения жизни на свободе.

Израильская газель – ценное охраняемое животное, в 2024 году популяция газелей в Израиле составляла всего 5500 особей. Управление природы и парков напоминает: если вы столкнулись с диким животным, находящимся в бедственном положении, позвоните по телефону *3639. Если вам известно о человеке, который незаконно содержит дикое животное, свяжитесь с городским ветеринаром по месту жительства или с полицией.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2025

Все больше диких животных попадают под машины. В больнице при "Сафари" просят водить осторожнее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

В окрестностях Хеврона задержаны торговцы дикими животными, изъяты четыре газели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Каждый день в больницу при "Сафари" доставляют пострадавшую газель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Девять газелей, незаконно удерживаемых в загоне, освобождены в районе Биньямин