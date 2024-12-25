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Израиль

Пришла в сознание сотрудница полиции, тяжело раненая несостоявшимся самоубийцей

Полиция
Больницы
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:15

25-летняя сотрудница полиции Израиля Одая Гальперин, получившая около месяца назад тяжелейшее ранение головы при попытке остановить самоубийцу, пришла в сознание и контактирует с окружением.

Ее состояние долгое время определялось врачами как критическое.

28 ноября 2024 года в полицию поступило сообщение об угрозе жизни в районе Писгат-Зеэв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики "Маген Давид Адом". Полицейские стучали в дверь подозреваемого, но ответа не было. Тогда сотрудники полиции и пожарные взломали дверь, после чего подозреваемый направил на них пистолет, на который имел официальное разрешение, и выстрелил.

В результате этого Одая Гальперин получила тяжелое ранение головы и была эвакуирована в больницу. Сразу после выстрела полицейские обезвредили подозреваемого и изъяли оружие. Вскоре после этого он еще раз попытался покончить с собой в полицейском автомобиле.

Израиль
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