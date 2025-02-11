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Израиль

Из опасений "точечных ликвидаций" руководство ХАМАСа прекратило пользоваться мобильными телефонами

ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 11 февраля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 19:15
Из опасений "точечных ликвидаций" руководство ХАМАСа прекратило пользоваться мобильными телефонами
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Источник в ХАМАСе сообщил саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что в организации опасаются возобновления Израилем практики "точечных ликвидаций", и в связи с этим командиры и члены политического крыла получили указание отказаться от мобильных телефонов. По словам источника, соответствующая директива была разослана разведслужбой "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС). Члены ХАМАСа возобновили использование сотовой связи после вступления в силу режима прекращения огня.

Издание пишет, что опасения возникли в связи с появлением разведывательных беспилотников ЦАХАЛа над несколькими районами сектора Газы. В ХАМАСе заявляют, что это является нарушением соглашений, в которых говорится, что в дни, когда осуществляется передача заложников, ЦАХАЛ не должен использовать разведывательные самолеты в течение 12 часов, и в течение 10 часов в обычные дни.

"Аш-Шарк аль-Аусат" также пишет со ссылкой на источники в Газе, что службы безопасности ХАМАСа обнаруживают шпионское оборудование, установленное ЦАХАЛом, в самых неожиданных местах – в кучах щебня на месте разрушенных домов, в административных зданиях и "просто под камнями".

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