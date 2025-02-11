Эли Коэн: кабинет принял рекомендации Трампа – возвращение всех заложников в субботу, или ад

Заседание кабинета министров, на котором обсуждались дальнейшие шаги Израиля в свете сделанного ХАМАСом накануне заявления о приостановке процесса освобождения заложников завершилось после нескольких часов обсуждений.

Министр Эли Коэн ("Ликуд") заявил, что позиция кабинета министров – принять рекомендации президента США Дональда Трампа: Израиль требует возвращения всех заложников, живых и мертвых, до субботы – иначе "разверзнется ад". Данное заявление Эли Коэн сделал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отметив, что позиция кабинета идентична позиции президента США.

Напомним, Дональд Трамп, комментируя внезапное решение ХАМАСа приостановить реализацию сделки и задержать на неопределенное время возвращение очередных троих заложников, запланированное на субботу, заявил, что он поддержит отмену режима прекращения огня в секторе Газы: "Если все заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, я посоветую отменить режим прекращения огня. Пусть разверзнется ад. Но Израиль сможет режим не соблюдать".

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду возмездие, Трамп сказал: "Вы узнаете, и они тоже узнают. ХАМАС узнает, что я имею в виду". При этом Трамп добавил: "Как по мне... я бы сказал: отмените его (режим прекращения огня), все ставки сделаны". Кроме того, говоря о том, как ХАМАС возвращает заложников, Трамп дал еще раз понять: он считает, что должны быть одновременно освобождены все заложники. "Все они, а не по частям, не два и один, три, четыре и два", – заявил американский президент.

Также Трамп заявил, что может приостановить помощь Иордании и Египту, если они не примут беженцев из Газы.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, ожидается, что вскоре глава правительства Биньямин Нетаниягу объявит, что Израиль принимает обе части плана Трампа – как предложение о депортации жителей Газы, так и угрозу Трампа относительно освобождения заложников.

При этом отмечается, что в системе безопасности настаивают на необходимости сделать все возможное для полного завершения первого этапа сделки в соответствии с соглашениями, но Нетаниягу планирует заявить о необходимости заново открыть переговоры и достичь договоренностей, отличных от представленных в плане Джо Байдена.