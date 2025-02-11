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Израиль

Добровольцы ЗАКА - ХАМАСу: "Мы уже побывали в аду, теперь ваша очередь"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 11 февраля 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 22:13
Добровольцы ЗАКА - ХАМАСу: "Мы уже побывали в аду, теперь ваша очередь"
Chaim Goldberg/Flash90

Добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и идентификацией останков жертв терактов и катастроф, отреагировали на заявление Дональда Трампа, пообещавшего ХАМАСу ад, если он не вернет заложников до полудня субботы.

После трагедии 7 октября добровольцы ЗАКА участвовали в сборе и идентификации останков погибших, они одними из первых увидели подвергшиеся атаке террористов кибуцы и города.

В блоге ЗАКА в соцсети Х (бывший "твиттер") появилось сообщение, написанное по-арабски: "ХАМАС – мы уже побывали в аду, теперь ваша очередь".

Израиль
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