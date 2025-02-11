Добровольцы ЗАКА - ХАМАСу: "Мы уже побывали в аду, теперь ваша очередь"

Добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и идентификацией останков жертв терактов и катастроф, отреагировали на заявление Дональда Трампа, пообещавшего ХАМАСу ад, если он не вернет заложников до полудня субботы.

После трагедии 7 октября добровольцы ЗАКА участвовали в сборе и идентификации останков погибших, они одними из первых увидели подвергшиеся атаке террористов кибуцы и города.

В блоге ЗАКА в соцсети Х (бывший "твиттер") появилось сообщение, написанное по-арабски: "ХАМАС – мы уже побывали в аду, теперь ваша очередь".